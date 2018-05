POL-VIE: Einbruch in Autohaus

Viersen (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend,

20:00 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr in ein Autohaus an der Kölnischen

Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich durch eine

rückwärtige Kelleraußentür Zugang zu dem Autohaus und gelangten

schließlich an den Tresor, den sie aufflexten. Ob etwas entwendet

wurde, kann nicht gesagt werden. Hinweise an die Kriminalpolizei

unter der Sammelrufnummer 02162/377-0. / BK (623)

