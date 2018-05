POL-VIE: Kutscher schwer verletzt

Grefrath (ots) – Der Fahrer einer Pferdekutsche ist am Samstag in

Grefrath schwer verletzt worden. Der 62-jährige Kempener war gegen

11:30 Uhr mit seiner einspännigen Kutsche auf Feldwegen im Bereich

Schlibeck unterwegs. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen fiel

der Kempener in einer Kurve von der Kutsche und zog sich dabei

schwere Kopfverletzungen zu. Das Pferd lief mitsamt der Kutsche

weiter auf die B 509 und stieß dort mit dem Pkw einer 69-jährigen

Nettetalerin zusammen, die in Richtung Grefrath unterwegs war. Der

Kempener wurde zur stationären in ein Krankenhaus eingeliefert. An

dem Pkw und der Kutsche entstand geringer Sachschaden./BK (621)

