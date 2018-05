POL-PPMZ: Pressemeldung zum Fußballsamstag in Mainz

Mainz (ots) – Samstag, 12. Mai 2018, 19:00 Uhr

Gleich zwei Fußballspiele hatte die Mainzer Polizei am

Samstagnachmittag in den beiden Mainzer Stadien zu betreuen und

warnte bereits am Dienstag, 08.05.18 vor möglicherweise kritischen

Situationen rund um das Fußballgeschehen.

Im Bruchwegstadion hat die Begegnung in der Regionalliga Südwest

zwischen dem TSV Schott Mainz und den Offenbacher Kickers

stattgefunden. Aufgrund des, für den OFC, sportlich unbedeutenden

Spiels riefen die Offenbacher Anhänger zum Äppelwoi trinken ab 11:00

Uhr am Mainzer Bruchwegstadion auf.

Kurz darauf wurde auch durch die Mainzer Ultras zu einem Treffen

an der gleichen Stelle aufgerufen. Diesen Aufruf sah die Mainzer

Polizei nicht unkritisch und tauschte sich intensiv mit

Verantwortlichen der Vereine aus. Diese reagierten mit zusätzlichen

Ordnern am Bruchweg. Dennoch findet ein blitzartiger und massiver

Angriff aus einer Gruppe von ca. 130 Mainzer Ultras auf einen

ankommenden Offenbacher Reisebus und PKW statt. Hierbei werfen die

Angreifer mit vollen PET-Flaschen gegen die Scheiben des Busses und

treten die Fahrertür eines PKW komplett ein. Der Sachschaden beläuft

sich hier auf mindestens 2000,- EUR.

Die Polizei verhindert durch sofortiges Einschreiten weitere

Angriffe. Die Gruppe der weit über 100 Mainzer Ultras flüchtet

zunächst in Richtung Campus und wird kurz darauf einer Kontrolle

unterzogen. Von insgesamt 170 Personen stellt die Mainzer Polizei mit

Unterstützung der Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei die

Personalien fest und stellt Sturmhauben, Schlauchschals,

Zahnschützer, ein Einhandmesser, und zwölf verschiedene Substanzen

BTM sicher.

Bei dem Angriff auf den Reisebus handelt es sich nach derzeitigem

Ermittlungsstand um einen schweren Landfriedensbruch. Weitere

Straftaten können sich im Laufe der Ermittlungen ergeben.

Das Spiel zwischen dem TSV Schott und den Offenbacher Kickers

verläuft aus polizeilicher Sicht völlig störungsfrei. Die Offenbacher

Fans feiern zu jeder Zeit friedlich und reagierten nicht auf

Provokationen.

Trotz zahlreicher Sicherstellungen an den Einlasskontrollen bei

der Bundesligabegegnung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem SV

Werder Bremen in der Opelarena gelingt es Bremer Fans mehrfach massiv

Pyrotechnik zu zünden. Durch das Abbrennen von Bengalos werden nach

jetzigem Erkenntnisstand sechs Personen verletzt. Vier Personen

erleiden Brandwunden, zwei klagen über erhebliche Augenreizungen.

Alle Verletzten sind durch den Rettungsdienst versorgt worden. Die

Polizei leitet in den bekannt gewordenen Fällen Ermittlungsverfahren

wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Das bloße Abbrennen der

Bengalos stellt regelmäßig ein Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz

dar.

Während der sportlich unbedeutenden Begegnung zwischen Mainz und

Bremen suchen zwei größere Gruppen Risikofans beider Mannschaften die

Mainzer Innenstadt rund um den Schiller- und Münsterplatz auf. Das

Verhalten und Auftreten dieser Gruppen veranlasst die Polizei Mainz

dazu, mit zahlreichen Einsatzkräften sich zwischen diesen beiden

Gruppen zu positionieren um Auseinandersetzungen schon im Ansatz zu

unterbinden. Dies gelingt und wird bis weit nach dem Spiel

aufrechterhalten.

Nach dem Spiel in der Opelarena kommt es darüber hinaus zu

vereinzelten Provokationen zwischen abreisenden Mainzer und Bremer

Fans. Die Polizeikräfte verhindern auch hier ein Aufeinandertreffen.

Bis zur Abfahrt des letzten Zuges um 19:46 Uhr in Richtung Bremen

wird eine sichere Abreise für alle Fans gewährleistet.

Die Polizei Mainz bedankt sich für die hervorragende

Zusammenarbeit mit der Bundespolizeidirektion Koblenz, der Polizei

Offenbach, der Polizei Bremen und für die Unterstützung der

Bereitschaftspolizei und BFE des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik,

Technik (PP ELT) der Polizei Rheinland-Pfalz.

