POL-PDKH: Einbruch in Haus in Warmsroth

Bad Kreuznach (ots) – Im Zeitraum vom 11.05.18, 11:00 Uhr auf

12.05.18, 15:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in

Warmsroth eingebrochen. Verdächtige Wahrnehmungen sollen bitte der

Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer: 0671/8811-0 mitgeteilt

werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinpektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.