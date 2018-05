POL-PDMY: Sachbeschädigung an Baufahrzeugen

Meuspath (ots) – In der Zeit zwischen dem 11.05.2018 ; ca. 17:00

Uhr und dem 12.05.2018; ca. 11:00 Uhr kam es in einer Baugrube am

Krebsberg in Meuspath zu Sachbeschädigungen. Durch bislang

unbekannte Täter wurden eine Bauraupe sowie ein Kettenbagger

erheblich beschädigt. Zeugen, die am Tatort oder in Tatortnähe

verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten

sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer

02691/9250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Uli Hoppen

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Mayen | Publiziert durch presseportal.de.