KFV Bodenseekreis: Pferd aus Notlage gerettet

Überlingen (ots) –

Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung wurde die Freiwillige

Feuerwehr Überlingen am Bodensee am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr 30

alarmiert. In der Stallung eines Pferdehofs im Ortsteil Deisendorf

war ein Pferd gestürzt und konnte weder aus eigener Kraft aufstehen,

noch mit Hilfe der anwesenden Reiterinnen und des Hofpersonals

aufgerichtet werden. Durch die unnatürliche Lage in der engen

Boxengasse drohten dem Tier Organschäden und Atemnot.

Neben der zuständigen Ortsteilfeuerwehr rückte auch die

Kernstadtwehr mit einem Kranfahrzeug und Spezialausrüstung für die

Rettung von Großtieren an. Während die Feuerwehr die technische

Rettung vorbereitete, wurde das Pferd durch den tierärztlichen

Notdienst medizinisch versorgt.

Weil der Holsteiner Wallach im Inneren des Stalls lag, konnte das

Kranfahrzeug aber nicht eingesetzt werden. Mit dem rasch

organisierten Frontlader eines Feuerwehrangehörigen gelang es

schließlich, das ehemalige Turnierpferd aus der Boxengasse zu hieven

und auf eine schattige Wiese zu bringen. Dort wurde es stabilisiert

und vom Tierarzt weiter behandelt.

Etwa 30 Minuten nach der Rettung konnte das Tier wieder aus

eigener Kraft aufstehen. Augenscheinlich hat der Wallach den Sturz

bis auf kleinere Blessuren gut überstanden. Die Feuerwehr war mit

rund 15 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.

