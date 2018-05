POL-WAF: Drensteinfurt – 1 Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) – Ein 41-jähriger Hammer fuhr am 12.05.18, gegen

11:47 Uhr auf der B58 mit seinem Honda in Richtung Hamm. Während der

Fahrt geriet der Hammer immer weiter auf die Gegenfahrspur, sodass

entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen oder sogar anhalten mussten.

Ein 44-jähriger aus Hövelhof wich mit seinem Mercedes bereits auf den

Seitenstreifen aus, konnte aber eine Kollision mit dem

entgegenkommenden Hammer nicht vermeiden. Mit im Fahrzeug des Mannes

aus Hövelhof befand sich u.a. seine 6-jährige Tochter. Sie wurde

durch die Kollision leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte

Übermüdung die Ursache für den Unfall gewesen sein. Deshalb wurde der

Führerschein des Hammer sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm

untersagt und ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen einer

Gefährdung des Straßenverkehrs. An den Fahrzeugen entstanden

Sachschäden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

