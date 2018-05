POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 12.05.2018 -Ergänzung meiner ersten Pressemeldung

Salzgitter (ots) – Aufgefundener männlicher Leichnam

Salzgitter-Beddingen, Beddinger Hafen 12.05.2018, ca. 09:55 Uhr Seit

den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde ein 49jähriger Mann

im Bereich Beddinger Hafen als vermisst gemeldet. Gründe für das

Verschwinden des Mannes liegen derzeit nicht vor.

Unmittelbar im Anschluss an die bei der Polizei eingegangene

Vermisstenmeldung wurden im Beddinger Hafen Suchmaßnahmen gestartet.

Hierbei waren Kräfte diverser Feuerwehren (Stadt Salzgitter, der

Werksfeuerwehr der Salzgitter AG, freiwillige Feuerwehren umliegender

Dörfer), der Wasserschutzpolizei, ein Polizeihubschrauber, Kräfte der

DLRG und Taucher eingesetzt. Gegen 11:50 Uhr konnten Taucher einen

Mann aus dem Wasser bergen, dieser war bereits verstorben. Experten

der Polizei waren am Ereignisort eingesetzt, um einen

Geschehensablauf zu rekonstruieren und mögliche Spuren zu sichern.

Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen, die Ermittlungen

dauern an.

