POL-PDMT: Einbruch in Bürogebäude

Diez (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich

ein Einbruch in ein Bürogebäude in Diez. Ein Mitarbeiter eines

Busunternehmens begann um 23:00 Uhr seine Fahrt. Als er gegen 02:30

Uhr zurück zum Unternehmen kam, stellte er fest, dass dort

eingebrochen wurde. Eine Hintereingangstür, zwei Zwischentüren und 16

Bürotüren wurden aufgehebelt. Alle Büros wurden durch die Täter

durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes steht zum derzeitigen

Ermittlungsstand noch nicht fest. Hinweise aus der Bevölkerung werden

an die Polizeiinspektion Diez erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Montabaur | Publiziert durch presseportal.de.