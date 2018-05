POL-PDMT: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Bremberg (ots) – Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 323 von

Kördorf kommend in Fahrtrichtung Seelbach. An einer Kreuzung in der

Ortslage Bremberg kam sie wahrscheinlich aufgrund zu starker

Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenstreifen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei ihr Alkoholgeruch

wahrgenommen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,74

Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus

sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

