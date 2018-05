POL-Einsatz: Sportbootunfall – 78476 Allensbach/Bodensee-Untersee-Gnadensee

Göppingen (ots) – 78476 Allensbach/Bodensee-Untersee-Gnadensee

Im Gnadensee bei Allensbach, auf der Seefläche zwischen dem Seeweg

und der Unterhausgasse, kam es heute um 11:15 Uhr zu einem

Sportbootunfall. Infolge Unachtsamkeit übersah ein 42-jähriger

Sportbootführer bei dem Zusammenstoß einen 12-jährigen Jungen in

seinem Kajak und brachte dieses zum Kentern. Der Junge fiel aus

seinem Boot und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde in Begleitung

seines Vaters ins Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein

geringer Sachschaden – die Ermittlungen dauern noch an.

