POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 12.05.2018

Cuxhaven (ots) – Bereich Geestland

L 116 – Verkehrsunfall mit Sachschaden Ein 39-jähriger Rumäne

befuhr mit einer Sattelzugmaschine und Tieflader die L116 aus Lintig

kommend in Fahrtrichtung Moorausmoor. In Höhe km 8,046 kam es zu

einem technischem Defekt an den hydraulisch angesteuerten Lenkachsen

des Tiefladers. Offenbar war eine Hydraulikleitung defekt, sodass

Hydrauliköl austrat und die Lenkachsen unkontrolliert nach rechts

einschlugen. Der Tieflader kam in einer langgezogenen Rechtskurve

nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort leicht gegen zwei

Bäume und überfuhr einen Leitpfosten. Die Sattelzugmaschine war ohne

Schaden. Der Tieflader war leicht beschädigt und aufgrund der nicht

bewegbaren Lenkachsen nicht fahrbereit. Der Tieflader wurde durch ein

Abschleppunternehmen provisorisch instandgesetzt und anschließend

wurde der Sattelzug zum Betriebshof der Abschleppfirma begleitet, um

dort weitere Reparaturen durchzuführen. Die Fahrbahn wurde durch eine

Spezialfirma gereinigt. Für die Zeit der Bergung musste die L116

halbseitig gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf

ca. 7000 EUR.

BAB 27 – Schwanewede: Verkehrsunfall mit Flucht Am Freitag gegen

08.35 Uhr wurde in der Gemarkung Schwanewede auf der BAB 27 ein

Verkehrsunfall gemeldet. Dort war in Fahrtrichtung Bremen in Höhe km

92,0 ein Lkw nach rechts in die Seitenschutzplanke gefahren und

anschließend auf dem Standstreifen angehalten. Beim Eintreffen des

Streifenwagens hatte der Unfallverursacher seine Fahrt bereits

fortgesetzt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An der

Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom Verursacherfahrzeug gesichert

werden. Die genaue Schadenshöhe an der Seitenschutzplanke wird noch

ermittelt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen roten

Lkw handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeikommissariat Geestland, Tel.: 04743/9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Peter Oprowski

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cuxhaven | Publiziert durch presseportal.de.