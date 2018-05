POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Radfahrer verletzt

Hiddenhausen (ots) – (mas) Heute, 12.05., gegen 08.55 Uhr kam es

zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde.

Der 51-jährige Bielefelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an

der Birkenstraße in Fahrtrichtung Herford. In Höhe der Haus Nr. 52

stürzte der Radfahrer aufgrund eines Verkehrsschildes, welches quer

auf dem Radweg lag. Vermutlich aufgrund der noch tief stehenden

Sonne, hatte der 51-Jährige das Hindernis auf dem Radweg nicht

gesehen und stürzte. Hierbei zog dieser sich Verletzungen am Arm,

sowie im Gesicht zu. Der verletzte Radfahrer wurde mit einem

angeforderten Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Aus welchem

Grund das Verkehrsschild quer zum Radweg gelegen hat ist bislang

ungeklärt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter

der Telefonnummer 05221-888-0 zu melden.

