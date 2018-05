POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Delmenhorst (ots) – Am Samstag, 12.05.2018, gegen 09.20 Uhr, kam

es auf dem Nordring zwischen Glaner Straße und Breslauer Straße zu

einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus

Wildeshausen geriet mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve leicht auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw

eines 62-jährigen Wildeshausers. Die junge Frau wurde in ihrem

Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 62-jährige

Fahrzeugführer sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden leicht

verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr Wildeshausen mit 8

Fahrzeugen und 23 Mann sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die

Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 11.45 Uhr

gesperrt werden.

