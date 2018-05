POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom Samstag, 12.05.2018

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) – ++ Körperverletzungen ++

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung ++

Diebstahl aus Ladenkasse ++ Pkw-Aufbrüche ++ Sachbeschädigung an PKW

++ Betrunken mit dem Pkw gefahren ++ Verkehrsunfall mit schwerletzter

Fußgängerin ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Treckerfahrer ++

Verkehrsunfallflucht ++

Leer – Körperverletzung

Leer – Am Freitag, dem 11.05.2018, kam es im Bahnhofsring auf

einem Parkplatz am Bahnhof zu einer Körperverletzung. Ein bislang

unbekannter männlicher Fußgänger fühlte sich vermutlich durch ein

Ausparkmanöver eines 48-jährigen Kielers mit seinem weißen Hyundai

gestört und schlug unvermittelt durch die geöffnete Fensterscheibe in

das Gesicht des Fahrers. Als der Fahrer aus dem Pkw ausstieg, schlug

der Fußgänger weiter auf den Kieler ein. Im Anschluss entfernte sich

der Fußgänger in Richtung Bahnhof. Der Fahrzeugführer wurde leicht

verletzt. Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: ca. 22 Jahre alt,

stämmige Figur, rundliches Gesicht, südländisches Aussehen, bekleidet

mit einer blauen Jeans und einem beeren-/pinkfarbenen Poloshirt.

Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden – Wechselseitige Körperverletzung

Emden – Am Freitag, 11.05.2018, 15.20 Uhr, kam es in der Straße

Am Bahnhofsplatz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen

einem Mann (39) aus Emden und einem Mann (52) aus Ihlow. Nach einer

zurückliegenden Unstimmigkeit trafen sich die Männer jetzt zufällig

wieder. Als der Mann aus Ihlow den anderen darauf ansprach, schlug

dieser ihm mit der Hand gegen den Kopf. Im Gegenzug versetzte der

Geschlagene dem Angreifer eine Kopfnuss. Beide Personen wurden leicht

verletzt. Anschließend wurde die Polizei hinzugezogen. Gegen beide

Männer wurde einer Anzeige gefertigt.

Emden – Körperverletzung

Emden – Am Freitag, 11.05.2018, 02.30 Uhr, begaben sich ein Mann

(20) und eine Frau (18) zu ihren Fahrrädern in die Straße Lookvenne,

um nach Hause zu fahren. Als der Mann sich über sein Rad beugte, um

es aufzuschließen, wurde er plötzlich von einem unbekannten Mann

mehrmals mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Als die Frau

helfend eingriff, wurde auch sie von der Person in das Gesicht

geschlagen. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Große

Straße. In Begleitung des Angreifers befand sich eine blonde, etwa

170 cm große Frau. Das Pärchen wurde durch die Schläge leicht

verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu

melden.

Neukamperfehn – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und

Körperverletzung

Neukamperfehn – Am Freitag, dem 11.05.2018, kam es gegen 05:00 Uhr

in der Kniepwieke zu einem gefährlichen Eingriff mit anschließender

Körperverletzung zum Nachteil zweier Fahrradfahrer. Die beiden

Fahrradfahrer (m, 32 und 22 Jahre alt) befuhren zusammen die

Kniepwieke. Plötzlich näherten sich zwei bislang unbekannte

Fahrradfahrer von hinten und traten die erstgenannten Fahrradfahrer

von ihren Fahrrädern herunter, so dass sie stürzten. Im weiteren

Verlauf schlugen und traten die beiden unbekannten Fahrradfahrer auf

die am Boden liegenden Opfer ein. Die beiden Opfer wurden leicht

verletzt. Die mitgeführten Fahrräder sowie die Mobiltelefone wurden

beschädigt. Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich,

ca. 20 Jahre, 190 cm groß, schlank, dunkle Haare, bekleidet mit einer

blauen Jeans, dunklen Pullover und dunklen Schuhen. Zu dem zweiten

Täter kann keine Beschreibung abgegeben werden. Personen, die

Hinweise zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei

der Polizei zu melden.

Emden – PKW aufgebrochen

Emden – In der Zeit von Donnerstag, 10.05.2018, 21.00 Uhr, bis

Freitag, 11.05.2018, 13.30 Uhr, wurde in der Wilhelm-Hauff-Straße ein

abgestellter Citroen Saxo von einem unbekannten Täter aufgebrochen.

Es wurden u.a. ein Laptop und Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf

ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei

in Emden zu melden.

Moormerland – Pkw aufgebrochen

Moormerland – In der Zeit von Donnerstag, 10.05.2018, 20:30 Uhr,

bis Freitag, 11.05.2018, 13:00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines am

rechten Fahrbahnrand des Schleusenweges abgestellten VW Caddy

eingeschlagen und auf das Türschloss auf unbekannte Art und Weise

eingewirkt. Aus dem Innenraum wurden diverse Ladekabel entwendet. Die

Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten,

sich bei der Polizei zu melden.

Emden – Diebstahl aus Ladenkasse

Emden – Am Freitag, 11.05.2018, zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr,

gelang es einem unbekannten Mann in einem Modegeschäft in der

Brückstraße in einem unbeobachteten Moment die Ladenkasse auf

unbekannte Art und Weise zu öffnen und Bargeld zu ent-wenden. Der

Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm bis 173 cm groß, schlank,

osteuropäische Erscheinung, ca. 25 Jahre alt, großes, beiges Pflaster

an der linken Halsseite, dunkles kurzes Haar, verwaschene Jeans,

kariertes Hemd. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden

zu melden.

Emden – Sachbeschädigung an PKW

Emden – In der Zeit von Mittwoch, 09.05.2018, 12.00 Uhr, bis

Freitag, 11.05.2018, 19.40 Uhr, wurde bei einem in der

Friedrich-Rückert-Straße abgeparkten schwarzen Opel der Lack der

Beifahrerseite von einem unbekannten Täter zerkratzt. Zeugen werden

gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Weener – Betrunken mit dem Pkw gefahren

Weener – Am Samstag, 12.05.2018, wurde gegen 00:45 Uhr ein

56-jähriger Pkw-Fahrer in der Denkmalstraße angehalten und

kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten

fest, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine

Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 Promille. Es

wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und

die Weiterfahrt untersagt.

Weener – Verkehrsunfall mit schwerletzter Fußgängerin

Weener – Am Freitag, dem 11.05.2018, kam es gegen 23:15 Uhr auf

der B 438 zwischen Weener und Möhlenwarf zu einem Verkehrsunfall mit

einer schwerverletzten Fußgänge-rin. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer fuhr

mit seinem Lkw von Weener aus kommend in Richtung Möhlenwarf.

Plötzlich bemerkte der Lkw-Fahrer eine Person am rechten

Fahrbahnrand, welche ihm auf der Bundesstraße entgegenlief. Trotz

eines Ausweich- und Bremsmanövers wurde die 48-jährige Fußgängerin

leicht von der rechten Seite des Lkw touchiert und stürzte. Die

48-Jährige wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus

gebracht. Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Fußgängerin

alkoholisiert (2,8 Promille) war.

Rhauderfehn – Verkehrsunfall mit leicht verletzten Treckerfahrer

Rhauderfehn – Am Freitag, dem 11.05.2018, kam es gegen 20:10 Uhr

auf der Landesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht

verletzten Treckerfahrer. Ein 53-jähriger Rhauderfehner befuhr mit

seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine mitsamt angehängtem Pflug die

Landesstraße in Richtung Burlage. In Höhe der Hausnummer verliert der

53-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kommt

nach rechts von der Fahrbahn ab. Der angehängte Pflug stieß gegen

einen Baum und lenkte die Zugmaschine in den Straßengraben. Der

53-Jährige fiel aus der Zugmaschine, das Gespann fuhr führerlos

weiter über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Seite und kam

letztlich vor einem Wall zum Stehen. Der 53-Jährige wurde leicht

verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen werden gebeten, sich

bei der Polizei zu melden. Insbesondere werden zwei Fahrradfahrer,

die zum Unfallzeitpunkt den Radweg benutzten und Angaben zum

Unfallhergang machen können, gebeten, sich bei der Polizei in

Rhauderfehn zu melden.

Leer – Verkehrsunfallflucht

Leer – Am Freitag, dem 11.05.2018, in dem Zeitraum ziwschen 08:00

Uhr und 17:00 Uhr wurde ein schwarzer Opel Astra, welcher

ordnungsgemäß auf dem Parkplatz gegenüber eines Cafes in der

Ledastraße geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahndienststelle Leer 0491-929250

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Leer/Emden | Publiziert durch presseportal.de.