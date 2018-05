POL-NB: Einbrüche in Röbel und Rechlin , LK MSE

Röbel (ots) – Am 12.05.2018 gegen 07:00 Uhr wurden der Leistelle

der Polizei 2 Einbrüche gemeldet. Beamte des Polizeireviers Röbel

begaben sich zu den beiden Objekten und bestätigten die Einbrüche.

Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen noch unbekannte Täter in die

Tourist Information in Röbel und in die Rezeption des Hafendorfes in

Rechlin ein. Sie brachen in der Nacht von Freitag zu Samstag das

Fenster bzw. die Terrassentür auf und durchsuchten jeweils das Büro.

Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und

flüchteten unerkannt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg

sicherte vor Ort Spuren und Beweismittel, deren Auswertung und

Untersuchung noch andauern. Zum Gesamtschaden können derzeit noch

keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei

Röbel oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

