POL-DH: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Diepholz vom 12.05.2018

Diepholz (ots) – PK Syke Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht Am

Freitag, den 11.05.2018, im Zeitraum von 09.00 Uhr-12.00 Uhr, wurde

durch einen bislang unbekanntes Fahrzeug/Verkehrsteilnehmer in der

Osterbinder Straße, Höhe Einmündungsbereich Ringstraße, in 27211

Bassum, ein Holzlattenzaun beschädigt. Wer Hinweise auf den

Verursacher geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Syke,

Tel.: 04242/969-0, in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen Trunkenheit im Straßenverkehr Tatort: 27232 Sulingen,

Bassumer Straße/Friedrich-Tietjen-Straße Tatzeit: Samstag,

12.05.2018, 00:05 Uhr Zur genannten Zeit wurde durch Beamte des

Polizeikommissariats Sulingen der 34-jähriger Führer eines Pkw einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war der in der Samtgemeinde

Wagenfeld wohnende Mann durch seine Fahrweise aufgefallen. Bei der

Kontrolle konnte in der Atemluft des Mannes deutlich Alkoholgeruch

festgestellt werden. Ein Test am tragbaren Alcomaten bestätigte den

Verdacht, dass er nicht nur unerheblich unter dem Einfluss

alkoholischer Getränke stand. Der Führerschein des 34-jährigen wurde

sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Mann muss mit

einer empfindlichen Strafe rechnen.

PK Weyhe

Verkehrsunfall mit leichtverletzter 85-jähriger Fußgängerin Auf

dem Parkplatz eines Bauernladens an der Leester Straße in 28844 Weyhe

kam es am Freitag, 11.05.2018 gegen 11:40 Uhr zu einem Zusammenstoß

zwischen dem Pkw eines 60-jährigen Weyhers und einer 85-jährigen

Fußgängerin aus Weyhe. Der 60-jährige fuhr mit seinem Pkw rückwärts

und stieß dabei gegen die hinter ihm gehende Weyherin. Diese stürzte

und zog sich dabei eine leichte Kopfverletzung zu, die vorsorglich im

Krankenhaus behandelt wurde.

Kennzeichendiebstahl Von einem auf dem Parkplatz am Silbersee

(Kronsbrook) in 28816 Stuhr abgestellten Opel Corsa wurden in der

Nacht von Donnerstag auf Freitag beide Kennzeichen DH-SF 108

entwendet. Möglicherweise werden diese Kennzeichen für die Begehung

weiterer Straftaten verwendet.

Fahrraddiebstahl Ebenfalls am Silbersee in 28816 Stuhr wurde am

Donnerstagabend ein mattschwarzes Herrenrad Marke Raleigh, welches

verschlossen am Silbersee stand, von Unbekannten entwendet. Das Rad

hatte an einem Mülleimer angelehnt gestanden. Schaden: Ca. 500,-EUR

PI Diepholz Diebstahl eines Mofa Tatort: 49406 Barnstorf,

Sundering Tatzeit: Donnerstag, 11.05.2018, 18:00 Uhr bis Freitag,

12.05.2018, 09:00 Uhr Unbekannte entwendeten das, an der Sporthalle

verschlossen abgestellte, Mofa und warfen es in die Hunte. Zeugen

werden gebeten, sich mit der Polizeistation Barnstorf unter

05442/802900 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person VU-Ort: 49419

Wagenfeld, Sparkassenweg VU-Zeit: Freitag, 11.05.2018, 12:56 Uhr Ein

62-jähriger Fahrzeugführer aus Wagenfeld beabsichtigte mit seinem Pkw

Daimler von einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr

einzufahren. Hierbei übersah er eine querende Radfahrerin (30 Jahre

aus Wagenfeld). Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei

Sachschaden entsteht. Die Radfahrerin wird leichtverletzt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person VU-Ort: 49448

Stemshorn, Barenbruch VU-Zeit: Freitag, 11.05.2018, 13:35 Uhr Ein

27-jähriger Fahrzeugführer aus Osnabrück befährt mit seinem Pkw VW

Polo die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Osnabrück. Kurz vor der

Abfahrt Lemförde-Süd beabsichtigt eine 21-jährige Fahrzeugführerin

aus Lembruch mit ihren VW Transporter an der Straße „Barenbruch“ die

B 51 zu queren. Hierbei übersieht sie den VW Polo des 27-Jährigen. Es

kommt zum Zusammenstoß, wobei sich der Pkw VW Polo mehrfach

überschlägt und erst auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kommt.

Es entsteht erheblicher Sachschaden, der Fahrzeugführer des VW Polo

wird leicht verletzt.

