LPI-EF: Spielplatz verwüstet

Erfurt (ots) – Mehrere Jugendliche ließen am Freitagabend, gegen

22:00 Uhr ihren Übermut an einigen Spielgeräten eines Spielplatzes im

Erfurter Südpark aus. Zunächst vergossen sie Benzin und versuchten,

den Rasen hiermit anzuzünden. Anschließend bearbeiteten sie einige

Spielgeräte aus Holz mit einem Beil. Dabei wurden mehrere Spielgeräte

beschädigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Kräfte

der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz kamen, konnten sieben

Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren in der

Friedrich-Ebert-Straße festgestellt werden, die zweifelsfrei als

Täter identifiziert wurden. Bei der Durchsuchung kam weiteres

Diebesgut aus anderen Straftaten zum Vorschein, dass derzeit noch

nicht zugeordnet werden kann. Zudem stellte sich heraus, dass auch

das Benzin im Vorfeld entwendet wurden war. Gegen alle Jugendlichen

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher

Sachbeschädigung und Herbeiführung einer Brandgefahr eingeleitet.

Einige erwartet zudem eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des

Diebstahls, sowie Fundunterschlagung. Zudem wurde sie alle der

Örtlichkeit verwiesen und ihre Personalien erhoben.

