FW-MK: Feuer an der Giesestraße

Am Samstagmittag wurde um 12:20 Uhr die Feuerwehr zur Giesestraße

gerufen. Weithin sichtbar war eine Rauchsäule zu sehen. Im Bereich

eines Schrotthändlers war an einem Zaun auf dem Gehweg gelagerter

Unrat aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer setzte

weiterhin Buschwerk in Brand und breitete sich auf gelagerte

Materialien auf dem Gelände des Schrotthändlers aus. Mit einem C-Rohr

und einem Schaumrohr hatten die Einsatzkräfte das Feuer schnell im

Griff. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Personen kamen

nicht zu Schaden. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr,

der Rettungsdienst sowie die Löschgruppen Iserlohner Heide und Bremke

der Freiwilligen Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

