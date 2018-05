POL-HM: 41-Jähriger Lippstädter im Stadtoldendorfer Mammutpark tödlich verunglückt

Stadtoldendorf (ots) –

Am Freitag, gegen 17.30 Uhr, kam es im Offroadbereich des

Mammutparks in Stadtoldendorf zu einem tragischen Unglück. Ein

Geländewagen Nissan, besetzt mit vier Männern im Alter von 19 bis 43

Jahren aus Lippstadt, befuhr die Geländestrecke des Offroadparks. In

Höhe einer Baumstammbrücke kam der Geländewagen aus bislang

ungeklärter Ursache nach links ab und stürzte vier Meter in die

Tiefe. Dabei wurde der 41-jährige Beifahrer tödlich verletzt. Die

weiteren Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach

Holzminden gebracht. Der Fahrzeugführer stand während des Unglücks

unter Alkoholbeeinflussung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Das Gewerbeaufsichtsamt wurde ebenfalls eingeschaltet.

