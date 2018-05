FW-PI: Pinneberg: Feuer in alter Industriehalle

Pinneberg (ots) –

Datum: Sonnabend, 12. Mai 2018, 05:53 Uhr +++ Einsatzort:

Pinneberg, Herrmannstraße +++ Einsatz: Feuer 2, (2 Löschzüge)

Ein Brand in einem alten Industriegebäude an der Herrmannstraße in

Pinneberg hat am Sonnabendmorgen zu einem rund fünfstündigen Einsatz

der Freiwilligen Feuerwehr geführt.

Der Brand war kurz vor sechs Uhr am Morgen von Anwohnern entdeckt

worden. Als die um 5.53 Uhr alarmierte Feuerwehr wenig später an der

Einsatzstelle eintraf, drang dichter Rauch aus dem Dachstuhl des

alten, stillgelegten Gießereigebäudes.

Das Feuer war offenbar im ersten Stock aus noch ungeklärten

Gründen ausgebrochen und hatte sich dann über die hölzerne Decke in

den Dachstuhl ausgebreitet. Der Feuerwehr gelang es aber über die

Drehleiter und im Innenangriff die offenen Flammen innerhalb einer

halben Stunde zu ersticken. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich

dagegen als langwierig. In der Dachkonstruktion und in der hölzernen

Zwischendecke hatten sich Brandnester gebildet. Mit Einreißhaken und

Motorsägen verschafften sich die Einsatzkräfte unter schwerem

Atemschutz Zugang zu den Brandherden und löschten diese ab. Um ein

Wiederaufflammen zu verhindern, wurde die Brandstelle zudem mit

Druckluftschaum abgdeckt.

Kurz nach 9 Uhr waren die Nachlöscharbeiten beendet. Allerdings

verzögerte sich durch einen Zufallsfund das eigentliche Einsatzende.

Bei den Aufräumarbeiten stieß die Feuerwehr in dem Gebäude auf

mehrere Behälter mit Simodal 77 und Hydral 40. Die Stoffe werden für

die Aluminiumherstellung genutzt und lagerten vermutlich schon seit

mehr als zehn Jahren in der verlassenen Gießerei. Da die Stoffe

reizend wirken und in Verbindung mit Wasser eine Gefährdung

darstellen können, sicherte die Feuerwehr die originalverpackten

Behälter vorsorglich in Überfässern und informierte den Bauhof. Eine

Fachfirma wird sich um die Entsorgung kümmern.

Um 10.38 Uhr konnte Einsatzleiter und Wehrführer Claus Köster den

Einsatz für beendet erklären.

Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens und der Brandursache

können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Pressesprecher

Sebastian Kimstädt

Mobil: (0177) 3065176

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg | Publiziert durch presseportal.de.