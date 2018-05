POL-HAM: Alkoholisierter Fahrer eines E-Bikes stürzt und muss ins Krankenhaus

Hamm – Herringen (ots) – Ein alkoholisierter 55-jähriger Fahrer

eines E-Bikes ist am Morgen des 12. Mai 2018, gegen 8:55 Uhr, auf der

Dortmunder Straße in Höhe des Humbertweg ohne Fremdeinwirkung

gestürzt. Er wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zur

stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Dort

wurden nicht nur seine Verletzungen behandelt, es wurde auch eine

Blutprobe entnommen. (fa)

