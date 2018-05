POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 12.05.2018

Hofheim (ots) – Verkehrsunfall mit Personenschaden Einen

schadensträchtigen Verkehrsunfall, bei dem der 39jährige koreanische

Unfallverursacher leicht verletzt wurde, ereignete sich am Freitag,

um 18:50 Uhr, in Eschborn auf der Sossenheimer Straße. Auf den beiden

Fahrstreifen der Sossenheimer Straße stockte aufgrund hoher

Fahrzeugdichte der Verkehr. Der 36jährige Fahrer eines VW wechselte

langsam auf den linken Fahrstreifen und kam dort schräg zum Stehen.

Der Unfallverursacher, der offenbar auch zu schnell unterwegs war,

bemerkte dies zu spät und prallte mit der Front seines Mini in den

VW. Durch den Aufprall wurde der Mini herumgeschleudert und

beschädigte zwei weitere Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen. Der

geschätzte Gesamtschaden beträgt 26000.- Euro.

Verkehrsunfallflucht Eschborn Im Zeitraum vom 10.05.2018, 18:00

Uhr bis 11.05.2018, 15:30 Uhr, kam es in Eschborn, auf dem Parkplatz

des Friedhofs in der Hunsrückstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter roter BMW wurde durch einen anderen unbekannten

Verkehrsteilnehmer an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt.

An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von 2000.- Euro. Zeugen

werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer

06196-96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Unfall / Unfallflucht / Trunkenheitsfahrt Hochheim Am späten

Freitagabend verursachte eine erheblich alkoholisierte 46jährige

deutsche Fahrzeugführerin in Hochheim nacheinander zwei

Verkehrsunfälle. In der Burgeffstraße streifte sie mit ihrem Fiat

Panda einen geparkten Peugeot. Nach dem Anstoß setzte sie ihre Fahrt

fort und stieß in der Wilhelmstraße erneut gegen einen dort geparkten

Hyundai. Dort blieb sie dann auf dem Gehweg stehen. Durch aufmerksam

gewordene Zeugen konnten der Unfallverursacherin die

Fahrzeugschlüssel abgenommen und sie so an der Weiterfahrt gehindert

werden. Ein Alkoholtest ergab, dass die Unfallverursacherin erheblich

unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 14000.- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall Kelkheim Ein 47jähriger syrischer Fahrzeugführer

verursachte am Freitagabend auf dem Gagernring in Kelkheim einen

Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von 6000.- Euro entstand.

Bei der Unfallaufnahme konnte der Verursacher nur einen syrischen

Führerschein vorweisen, der zudem noch gefälscht war. Die Weiterfahrt

wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein

sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht Kelkheim Im Zeitraum vom 10.05.2018, 20:40

Uhr bis 21:20 Uhr, kam es in Kelkheim, auf dem Parkplatz der

Sportanlage Am Reis zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei

hintereinander geparkte Pkw wurden durch einen anderen unbekannten

Verkehrsteilnehmer zusammengeschoben und beschädigt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Zeugen

werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer

06195-67490 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Einbruch Hofheim Ein 37jähriger Deutscher aus Frankfurt konnte am

Freitag, in Hofheim-Wallau, von Mitarbeitern eines

Sicherheitsdienstes festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Gegen 22:30 Uhr bemerkten die Sicherheitsmitarbeiter eine männliche

Person auf dem Baustellengelände des IKEA Einrichtungshauses. Dort

hatte er einen Container aufgebrochen und wollte hochwertiges

Werkzeug entwenden. Nach kurzer Flucht konnte er ergriffen und

festgehalten werden. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

