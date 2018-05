FW-RE: Wohnungsbrand am Samstagmorgen – drei verletzte Personen

Recklinghausen (ots) –

Am frühen Samstagmorgen (12.05.2018) kam es im Recklinghäuser

Paulusviertel zu einem Wohnungsbrand mit drei verletzten Personen.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde gegen 08.40 Uhr zum Bruchweg

alarmiert. An der Einsatzstelle brannte es in einer

Erdgeschosswohnung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes. Bereits bei

der Ankunft der Feuerwehr schlugen Flammen aus den Fenstern der

Wohnung. Die Einsatzkräfte gingen unverzüglich mit mehreren Trupps

unter Atemschutz in das Wohngebäude vor und bekämpften das Feuer.

Schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich, unter

anderem Dank der verbauten Rauchwarnmelder, alle sechs Bewohner des

Hauses selbst retten. Durch den Brand und die Rauchgase wurden

allerdings drei Personen durch Rauchgase verletzt, hierunter das

ältere Ehepaar der Brandwohnung und eine schwangere Frau. Alle

Personen wurden im Anschluss an die rettungsdienstliche Versorgung

vor Ort zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Recklinghausen mit den

Löschzügen Feuer- und Rettungswache, Altstadt und Hochlar sowie dem

Rettungsdienst mit vier Rettungswagen und einem Notarzt. Insgesamt

befanden sich 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz dauerte bis

circa elf Uhr an.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr

keine Aussage treffen und verweist auf die Auskünfte der Polizei in

eigener Zuständigkeit. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Brandwohnung im Ergeschoss sowie die darüber liegenden Räumlichkeiten

in dem Wohnhaus sind aktuell nicht mehr bewohnbar.

