POL-TUT: (Schömberg) Auto aufgebrochen und angezündet

Schömberg (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und

Freitag, 8.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der

Vaihinger-Hof-Straße einen Toyota Sienna auf nicht bekannte Weise

geöffnet und anschließend das Handschuhfach durchsucht. Im weiteren

Verlauf entfachte der Ganove zwischen den Vordersitzen ein Feuer und

suchte anschließend das Weite. Nach bisherigen Ermittlungen sind die

Flammen wieder von selbst erloschen. Durch den Brand wurden die

beiden Sitze und die Mittelkonsole erheblich beschädigt. Der gesamte

Innenraum ist stark verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 8.000 Euro geschätzt. Aus dem Wagen entnommene Gegenstände,

konnten in unmittelbarer Nähe an der Kreisstraße gefunden werden.

Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Schömberg (Tel.: 07427

94003-0) entgegen.

