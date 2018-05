POL-AA: REms-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Verkehrsunfallfluchten, Einbrüche

Aalen (ots) – Backnang: Mit Quad gestürzt – Fahrereigenschaft

unklar – ein Schwerverletzter

Am Samstag, gegen 01.50 Uhr, befuhren zwei Männer im Alter von 22

und 25 Jahren mit einem Quad den Verbindungsweg von Sachsenweiler in

Richtung Steinbach. Hierbei verlor der Fahrer vermutlich aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Quad, worauf der

hinten Sitzende heruntergeschleudert wurde, während der Fahrer sich

am Lenker festhalten konnte. Der vermutlich hinten sitzende 25jährige

Mann erlitt schwere Verletzungen, während der 22 Jahre alte Mann

leicht verletzt wurde. Das Quad wies Kratzer und Risse in der

Verkleidung und Grasanhaftungen im Frontbereich auf und wurde zur

Klärung der Fahrereigenschaft sichergestellt.

Murrhardt: Unachtsam von Parkplatz eingefahren – ein

Leichtverletzter

Die 33 Jahre alte Lenkerin eines VW fuhr am Freitag, gegen 16.30

Uhr, in der Fornsbacher Straße vom Parkplatz eines Discountermarktes

auf die Straße in Richtung Stadtmitte ein. Hierbei übersah sie den

von links auf der Fornsbacher Straße kommenden 16jährigen Lenker

eines Motorrollers und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer kam

zu Fall und verletzte sich leicht. Die Schadenshöhe kann noch nicht

beziffert werden.

Murrhardt: In Tennisvereinsheim eingebrochen

Im Tatzeitraum vom 09.05.2018 bis 11.05.2018, zwischen 18.00 und

15.00 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Türe zum

Vereinsheim der Tennisabteilung beim Spielhof auf. Es wurde ein

geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden beläuft

sich auf etwa 250 Euro.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Freitag, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 31 Jahre alter

Motorradfahrer die B14 von Großerlach in Richtung Sulzbach. In einer

scharfen Rechtskurve, der sogenannten „Blockhauskurve“, rutschte das

Vorderrad des Zweirads und der Fahrer stürzte. Anschließend rutschte

er gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Der Fahrer blieb

unverletzt. An seiner Yamaha entstand ein geschätzter Schaden in Höhe

von 5.000 Euro.

Fellbach: Einbruch in Kiosk

Ein bislang unbekannter Täter drang am Samstag, in der Zeit

zwischen 00.00 und 07.25 Uhr, gewaltsam in einen Kiosk in der

Schorndorfer Straße ein. Im Kiosk brach der Täter zwei

Geldspielautomaten auf und entwendete daraus mehrere hundert Euro

Bargeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Fellbach: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen erlitt ein deutlich alkoholisierter 46 Jahre

alter Radfahrer am Samstag, gegen 01.50 Uhr, als er alleinbeteiligt

vom Gehweg auf die Bahnhofstraße fahren wollte und dabei kopfüber

über den Bordstein stürzte.

Winnenden: VW angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 16.20 und 17.00 Uhr, touchierte

ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken

einen in der Paulinenstraße vor einer Garagenzufahrt geparkten VW.

Obwohl an diesem ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden

war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen,

die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940, zu

melden.

Weinstadt: E-Bike-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Der 55 Jahre alte Lenker eines E-Bikes kam am Freitag, gegen 22.25

Uhr, alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache auf der

Schorndorfer Straße, Höhe Bauhof, zu Fall und blieb verletzt auf dem

Gehweg liegen. Da er angab, Alkohol konsumiert zu haben, wurde bei

ihm die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag, in

der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen

beim Bahnhof geparkten Honda Civic und entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Schaden wird mit

1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.:

07151/950-422, bittet Zeugen, die zum Verursacher sachdienliche

Angaben machen können, sich zu melden.

