POL-TUT: (Albstadt) Einbruch in Vereinsgaststätte

Albstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und

Freitag, 14.45 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte

in der Adlerstraße eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich

über ein Fenster Zutritt in die Gaststätte. Zielstrebig suchten die

Eindringlinge die Geldspielautomaten auf. Mit brachialer Gewalt

wurden die Automaten mit einem Werkzeug aufgestemmt und das Geld

entwendet. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Hinweise zur

Tat nimmt der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen (Tel.: 07432

984314-0) entgegen.

