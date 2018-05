POL-PDKH: Schlange im Hausflur

Bad Kreuznach, Brückes (ots) – Anwohner aus dem Brückes meldeten

der Polizei am Samstag, den 12.05.2018, gegen 11.00 Uhr, dass sich in

ihrem Hausflur eine ca. 1,5 Meter lange Schlange aufhalten würde. Bis

zum Eintreffen von Polizei und Mitarbeitern des Tierheims, hatte sich

die Schlange unter eine Treppe verkrochen. Den Mitarbeitern des

Tierheims gelang es die ungefährliche Würfelnatter einzufangen und in

freier Wildbahn wieder auszusetzen.

