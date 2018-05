POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Samstag, 12.05.2018

Goslar (ots) –

Sachbeschädigung am „Alten Friedhof“ in Clausthal-Zellerfeld

Am Samstag, 12.05.2018, wurde den Beamten des Polizeikommissariats

Oberharz eine Sachbeschädigung auf dem „Alten Friedhof“ in

Clausthal-Zellerfeld an der Erzstraße angezeigt. Hier hatten noch

unbekannte Täter ein Holzgerüst, welches vermutlich die Umrisse der

alten „Gottesackerkirche“ erkennbar machen sollte, durch rohe Gewalt

beschädigt. Diese Sachbeschädigung muss sich in der heutigen Nacht

(12.05.2018) im Tatzeitraum von 24:00 Uhr bis 07:30 Uhr zugetragen

haben. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Die Polizei

Oberharz bittet Personen, die entsprechende Hinweise zur Tat oder dem

Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05323-941100 bei

ihrer Polizei zu melden.

i.A. PHK Schulze

