POL-KN: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) – Pfullendorf

Einbrüche, Serientäter am Werk – Zeugenaufruf

Vermutlich ein und dieselbe Täterschaft drang in der Nacht von

10.05.2018 auf 11.05.2018 in die Grundschule, den Kindergarten sowie

das Sportheim in Pfullendorf-Denkingen ein und verursachte

erheblichen Sachschaden. Durch das Einwerfen von Fensterscheiben

verschafften sich die Täter Zugang zu den Gebäuden, wo im Anschluss

weitere Räumlichkeiten aufgebrochen und durchsucht wurden. Während in

der Grundschule und im Sportheim nichts entwendet wurde, hatten es

die Täter im Kindergarten auf Lebensmittel sowie eine Digitalkamera

im Gesamtwert von etwa 360 Euro abgesehen. Durch die Einbrüche

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Personen, die

im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160, zu melden.

