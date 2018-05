POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) – Tettnang

Gefährliche Fahrweise im Wohngebiet – Zeugenaufruf

Alkoholisiert und mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit war am

11.05.2018 gegen 18:05 Uhr der Fahrer eines weißen VW Up in der

Loretostraße in Tettnang unterwegs. Nachdem bei der Polizei mehrere

Notrufe hinsichtlich der gefährdenden Fahrweise des VW-Fahrers

eingingen, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer wenig später

durch eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen festgestellt

werden. Der 37-Jährige stand unter deutlicher Alkoholbeeinflussung,

weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein

beschlagnahmt wurde. Gefährdete Personen oder andere Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

