POL-UL: (UL) Ulm – Zwei Mal Pfefferspray eingesetzt – Bei Randalen durch die Ulmer Innenstadt haben in der Nacht von Freitag auf Samstag dieselben Täter zwei Mal Pfefferspray eingesetzt.

Ulm (ots) – Gegen 01:30 Uhr befand sich eine achtköpfige

Männergruppe auf dem Ulmer Marktplatz. Ohne jeden Grund pöbelten sie

Passanten an. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe sprühte seinem

55-jährigen Gegenüber mit Pfefferspray ins Gesicht. Später, gegen

03:40 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Glöcklerstraße.

Auch hier wurde ein 19-jähriger Passant ohne jeden Grund mit

Pfefferspray attackiert. Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten

drei Täter. Zwei davon wurden von den Beamten eingeholt und

festgenommen. Dabei war auch der 19-jährige Täter von der Tat am

Marktplatz. Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen durch das

Pfefferspray. Der 19-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik

verbracht. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen in

beiden Fällen auf. Hinweise zu den Tathergängen werden unter der

Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen genommen.

