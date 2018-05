FW-HF: Unfall zwischen Rettungswagen und PKW – vier Personen leicht verletzt

Herford (ots) –

Zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen der Feuerwehr Herford

und einem PKW kam es am Freitagnachmittag auf der Eimterstraße in

Herford. Die Rettungskräfte waren gegen 17:15 Uhr zu einem Notfall

nach Löhne alarmiert worden. Aufgrund der Sperrung der Werrestraße

zwischen B61 und der Straße „In der Masch“, mussten sie die Umleitung

über die Eimterstraße nutzen. Als sie mit eingeschalteten

Sondersignalen einen ebenfalls stadtauswärts fahrenden Mercedes

überholten, bog dieser nach links in die Bodelschwinghstraße ab. Der

Fahrer des Rettungswagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern und so kollidierten die beiden Fahrzeuge und kamen auf

einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Unfallzeugen alarmierten

daraufhin die Feuerwehrleitstelle und meldeten, dass möglicherweise

mehrere Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt seien. Daraufhin

wurden alle Einheiten der Feuerwehr Herford, das sind neben der

hauptamtlichen Wache noch der Löschzug Mitte, sowie die Löschgruppen

Diebrock, Elverdissen und Schwarzenmoor, mit dem Stichwort

„Hilfeleistung VU Person klemmt – Stufe 3“ zur Unfallstelle

alarmiert. Außerdem drei weitere Rettungswagen, zwei

Notarzteinsatzfahrzeuge und der Leitende Notarzt. Beim Eintreffen der

ersten Kräfte war jedoch schnell klar, dass sich die Situation zum

Glück deutlich weniger dramatisch darstellte als zunächst befürchtet.

Obwohl die Wucht des Aufpralls groß war – immerhin wurde ein mehrere

hundert Kilogramm schwerer Findling um ca. 5 Meter verschoben –

wurden sowohl die PKW-Fahrerin und ihr achtjähriges Kind, als auch

die beiden Insassen des Rettungswagens nur leicht verletzt. Alle vier

Personen wurden zur Kontrolle in Herforder Krankenhäuser gebracht,

konnten diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die

Polizei Herford war mit mehreren Streifenwagen und dem

Verkehrskommissariat vor Ort, um die Einsatzstelle abzusichern und

den Unfallhergang zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck wurden auch

Aufnahmen vom Teleskopmast der Feuerwehr aus angefertigt. Zur Höhe

des entstandenen Sachschadens kann von Seiten der Feuerwehr keine

Angabe gemacht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei

beschlagnahmt. Die Eimterstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme

und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Bei aller gebotenen Eile gilt

für die Fahrer von Einsatzfahrzeug selbstverständlich stets die

Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu

gewährleisten und eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen.

Dennoch fährt die Gefahr immer mit, wie dieser Unfall leider gezeigt

hat.

