POL-REK: 180512-1: Autofahrer verursacht Unfall mit Schulbus- Erftstadt

Ein 42-jähriger Mann hat am Freitag (11. Mai) gegen 07:50 Uhr

einen Schulbus zwischen Bliesheim und Liblar überholt. Der Busfahrer

musste beim Wiedereinscheren des Autofahrers derart bremsen, dass in

dem Bus zwei Kinder stürzten und sich verletzten.

Der Unfall ereignete sich auf der Merowingerstraße, unmittelbar

vor dem Ortseingang Liblar. Der aus dem Kreis Euskirchen stammende

Autofahrer überholte den mit etwa 120 Schulkindern voll besetzten

Gelenkbus. Als er wieder einscherte, verringerte der 42-Jährige so

stark seine Geschwindigkeit, dass der 27-jährige Busfahrer eine

Vollbremsung vornahm. Der Autofahrer fuhr nach dem Vorfall weiter.

Mehrere Kinder stürzten bei dem Bremsmanöver im Bus, zwei Mädchen

(10/11) verletzten sich dabei. Der Bus fuhr bis zur Schule in Liblar

(Bahnhofstraße) und wartete dort auf die Rettungskräfte.

Rettungswagen brachten die beiden Mädchen in ein Krankenhaus und

verständigten die Eltern. Sie verließen inzwischen das Krankenhaus

nach ambulanter Behandlung.

Die Beamten ermittelten den Fahrer, suchten ihn an seiner

Arbeitsstelle in Erftstadt auf und beschlagnahmten seinen

Führerschein. Zudem untersagten sie ihm das weitere Führen von

Kraftfahrzeugen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wp)

