POL-PDKL: Diebstahl eines Radladers

Nanzdietschweiler (ots) –

In der Zeit zwischen dem 10.05.2018, ab ca. 14:30 Uhr bis zum

11.05.2018, 07:40 Uhr wurde von einer Baustelle in der Felsenstraße,

in Nanzdietschweiler, ein orange farbiger Radlader im Wert von ca.

35.000 EUR entwendet.

Der Radlader (Marke „Kubota“) wurde nach derzeitigem

Ermittlungsstand offenbar über einen kleinen Weg in Baustellennähe,

in den dort angrenzenden Wald auf einen Feldweg gefahren und

vermutlich in diesem Bereich auf einen Anhänger platziert und

abtransportiert.

Das angefügte Bild zweigt den tatsächlich entwendeten Radlader und

ist kein Beispiels- bzw. Vergleichsbild.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter

Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email pikusel@polizei.rlp.de

entgegen.

