POL-EL: Haren – Brand in Fabrikationsraum

Haren (ots) – Am Freitagabend ist es auf einem Firmengelände an

der Straße Im Industriepark zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde

niemand. Vermutlich im Rahmen von Schweißarbeiten hatten

Kunststoffteile an einem Metallcontainer Feuer gefangen. Die

Werksfeuerwehr sowie die Feuerwehr Haren waren schnell vor Ort und

konnten die Flammen ablöschen. Es entstanden lediglich leichte

Schäden am Container und einem Rolltor.

