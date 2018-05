POL-EL: Nordhorn – Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Nordhorn (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu

Freitag an der Hohen Straße sowie an der Harmtienstraße zwei

Transporter aufgebrochen. Sie brachen jeweils das Fahrzeugheck auf

und entwendeten aus den Transportern unterschiedliche Werkzeuge.

Darunter einen Bosch Stemmhammer sowie eine Kupferpresse im

Gesamtwert von etwa 2300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

