POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Zeugensuche zu Verkehrsunfallfluchten, Verkehrsunfall mit Verletzten, Auto zerkratzt

Aalen (ots) – Schwäbisch Hall: Warnbake auf Verkehrsinsel

beschädigt – Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, befuhr der bislang nicht bekannte

Lenker eines Lkw, von dem lediglich bekannt ist, dass er einen

graublauen Container auf der Ladefläche hatte, die Crailsheimer

Straße. An der Einmündung zur Ellwanger Straße bog er zunächst nach

rechts ab, wendete anschließend im Bereich einer Fußgängerfurt und

fuhr über eine Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte er eine Warnbake

samt Pfosten. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle

und fuhr auf der Crailsheimer Straße in Richtung Crailsheim davon.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000, bittet Zeugen,

die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich

zu melden.

Rosengarten: Auffahrunfall mit vier Verletzten

Der 28 Jahre alte Lenker eines Audis befuhr am Freitag, gegen

16.35 Uhr, die Hauptstraße in Uttenhofen in Richtung Schwäbisch Hall.

Da er nach links in die Riedener Straße abbiegen wollte, hielt er an.

Der ihm nachfolgende 70 Jahre alte Fahrer eines Skoda hielt daraufhin

ebenfalls an. Ein weiterer folgender Mercedes-Lenker erkannte die

Situation zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dieser wurde durch die

Wucht des Aufpralls noch gegen den Audi geschoben. Bei dem Unfall

wurden die 32jährige Beifahrerin im Audi und der Fahrer des Skodas

schwer verletzt. Der Audi-Fahrer und der 49 Jahre alte

Mercedes-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstanden

Gesamtschaden summiert sich auf ca. 9.000 Euro.

Gaildorf: Auto zerkratzt

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 16.00 und 16.20 Uhr, zerkratzte

ein bislang unbekannter Täter einen auf dem Kundenparkplatz des REWE

in der Gartenstraße geparkten VW Touran an der Heckklappe. Hierbei

entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Crailsheim: Mauer beschädigt und abgehauen – Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag,

zwischen 07.00 und 17.00 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen Teil

einer Natursteinmauer in der Schüttberger Straße. Ohne sich weiter um

den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser unerlaubt

von der Unfallstelle. Der Schaden an der Mauer wird mit ca. 500 Euro

beziffert. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verirsacher machen

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim, Tel.:

07951/4800, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

– PvD –

Telefon: +49 (0)7151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.