POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen am Rhein (ots) – Am Freitag, den 11.05.2018 zwischen 08:00

Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Dr-Ebertsheim-Straße in Bingen ein

geparkter Ford Focus durch einen Verkehrsunfall beschädigt (Kratzer

an der Frontstoßstange). Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich

im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Rückfragen / Hinweise bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Polizeiinspektion Bingen am Rhein

Telefon: 06721 9050

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

