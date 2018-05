POL-COE: Billerbeck, Friedhofstraße, Betrunkener Fahrradfahrer versucht nach Unfall zu flüchten

Coesfeld (ots) – Am 12.05.2018, 03:15 Uhr fuhr ein 30-jähriger

Billerbecker mit seinem Fahrrad auf der Friedhofstr. In Höhe eines am

Fahrbahnrand geparkten Autos kam der Billerbecker vermutlich aufgrund

seiner Alkoholisierung ins Schwanken und fuhr gegen das geparkte

Auto. Es entstand Sachschaden. Anschließend versuchte der

Billerbecker von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Zwei Zeugen

konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft

fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Es wurde die

Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Coesfeld | Publiziert durch presseportal.de.