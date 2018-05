POL-PDLD: Trotz Unfall weitergefahren, Zeugenaufruf 11.05.2018, 11:30 Uhr

Kandel, Sommerstraße (ots) – An der Unfallörtlichkeit stand ein

LKW vor einem Geschäft, der gerade entladen wurde. Aus Richtung

Bahnhofstraße kam ein PKW und hielt an, um einen entgegenkommenden

Citroen durchfahren zu lassen. Den haltenden PKW überholte nun die

Fahrerin eines weißen Fahrzeugs und fuhr ebenfalls in die Engstelle

ein. Um mit diesem PKW nicht zu kollidieren, musste der Citroen nach

rechts ausweichen und streifte den stehenden LKW. Am LKW sowie dem

Citroen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die bislang

unbekannte Fahrerin des weißen Fahrzeuges fuhr weiter. Die Fahrerin

sowie eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei

Wörth in Verbindung zu setzen.

