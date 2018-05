POL-PDPS: Dellfeld – Brand eines Einfamilienhauses

Zweibrücken (ots) –

Aus ungeklärter Ursache brach am 11.05.2018, gegen 23:00 Uhr, ein

Brand im Dachgeschoß des Einfamilienhauses in Dellfeld aus. Passanten

bemerkten die Rauchentwicklung und konnten durch Klingeln und Hupen

den Schwiegersohn aus dem Nachbaranwesen aufwecken. Letztendlich

schlug man eine Scheibe des Anwesens ein, um das ältere Ehepaar zu

wecken und unverletzt aus dem Haus zu verbringen. Die Frau wurde

vorsorglich in Krankenhaus gebracht. Sachschaden ca. 80.000 Euro. Es

waren die Feuerwehren aus Dellfeld, Contwig, Zweibrücken, Mauschbach,

Walshausen, Käshofen, Rieschweiler mit insges. ca. 80 Feuerwehrleuten

und 18 Fahrzeugen sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt im

Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise auf eine

Brandstiftung liegen bislang nicht vor.

