POL-NOM: Beim Rangieren zwei Pkw beschädigt

Osterode (ots) – 37520 Osterode (Freiheit), Hauptstraße, Fr.,

11.05.18, 20:12 Uhr

OSTERODE(BB) Eine 77-jährige Osteroderin wird dabei beobachtet,

wie sie beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Hauptstraße mit

ihrem VW Polo zwei andere parkende Fahrzeuge beschädigt und dann

davonfährt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Etwa

eine halbe Stunde später kehrt die Unfallverursacherin zu dem

Parkplatz zurück, stellt ihren Pkw ab und entfernt sich zu Fuß. Dies

wird wiederum von der Zeugin beobachtet und daraufhin die Polizei

informiert. Die Unfallverursacherin kann daraufhin ermittelt werden

und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht

verantworten müssen. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beträgt

ca. 2200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung

Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Northeim/Osterode | Publiziert durch presseportal.de.