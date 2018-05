POL-PDMT: Verfolgungsfahrt. Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Arzbach / Bad Ems (ots) – Am 11.05.2018 gegen 22:25 Uhr

beabsichtigte ein Streifenwagen der Polizei Bad Ems einen PKW einer

allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser entzog sich der

Kontrolle indem er sich ca. 45 Minuten im Bereich

Arzbach-Kadenbach-Kemmenau-Bad Ems eine Verfolgungsfahrt mit der

Polizei lieferte. Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen, sowie des

Polizeihubschraubers, konnte der flüchtende schlussendlich gegen

23:10 Uhr in der Ortslage Arzbach gestellt und festgenommen werden.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt versuchte der flüchtende ein

Polizeiauto zu rammen und gefährdete zwei Fußgänger, welche sich vor

der Bad Emser Therme auf dem dortigen Fußweg befanden. Die beiden

Fußgänger sind namentlich nicht bekannt und werden gebeten sich bei

der Polizei Bad Ems zu melden, da sie wichtige Zeugen in diesem

Zusammenhang sind. Unmittelbar nach seiner Festnahme räumte der

Beschuldigte freiwillig ein, dass er die letzten Tage mehrfach

Marihuana konsumiert habe und aufgrund dessen eine Kontrolle

vermeiden wollte.

