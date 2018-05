POL-NOM: Pkw beschädigt

Osterode (ots) – 37520 Osterode, Aegidienstraße, Mi., 09.05.18,

20:00 Uhr – Fr., 11.05.18, 07:00 Uhr

OSTERODE(BB) Ein in der Aegidienstraße auf einem Stellplatz zum

Parken abgestellter weißer Kleinwagen der Marke Seat wurde von einem

noch unbekannten Täter beschädigt. Dieser trat den rechten

Außenspiegel ab sowie gegen die hintere rechte Tür. Am Pkw entstand

ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei Osterode

unter Tel.: 05522/5080.

