POL-WAF: Warendorf-Milte. Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) – Am 11.05.18, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der K

18 in Milte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine

31jährige Frau aus Telgte befuhr mit ihrem Pkw Ford die K 18 aus

Richtung Telgte kommend in Fahrtrichtung Milte. In Höhe der

Ferienhaussiedlung „Hörster Heide“ stieß sie mit einem 90jährigen

Radfahrer aus Warendorf zusammen. Dieser war aus Sicht der Telgterin

von rechts aus einem untergeordneten Wirtschaftsweg auf die K 18

eingebogen. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte

Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in

ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 450

Euro.

