POL-VIE: Nach Körperverletzung auf der Straße Bluetoothbox geraubt

Willich-Wekeln (ots) – Am Freitag gegen 22.30 Uhr geriet ein

15jähriger Willicher mit drei bislang unbekannten jungen Männern auf

der Rohrzieherstraße Ecke Drahtzieherweg in Willich- Wekeln in

Streit. Im weiteren Verlauf wurde er von einem der Männer ins Gesicht

geschlagen. Anschließend entriss dieser Mann ihm die Lautsprecherbox

(Bluetoothbox), die er in der Hand hielt. Er übergab die Box einem

der Begleiter und die drei entfernten sich auf Fahrrädern in Richtung

Bonnenring. Sie werden wie folgt beschrieben: Person 1 (Haupttäter):

männlich, ca. 17-20 Jahre alt, schwarze hochgegelte Haare, grauer

Jogginganzug Person 2 (Begleiter): männlich, ca. 17-20 Jahre alt,

weißes T-Shirt eventuell mit Camouflageelementen, untersetzte Figur

Person 3 (Begleiter): männlich, ca. 17-20 Jahre alt, keine weitere

Beschreibung möglich. Weitere Hinweise werden an die Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (620)

