POL-ME: Raubüberfall auf Kiosk – Langenfeld – 1805056

Mettmann (ots) –

Am frühen Freitagabend gegen 18:15 Uhr betrat eine männliche

Person einen Kiosk an der Kölner Straße in Langenfeld und forderte

unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Bareinnahmen. Der 62

jährige Kioskbetreiber aus Monheim tat zunächst so, als ob er auf die

Forderung eingeht, zog dann aber ein Reizstoffsprühgerät heraus und

sprühte dem Täter damit ins Gesicht. Dieser flüchtete daraufhin aus

dem Ladenlokal in Richtung des Stadtparks. Der Täter, der bei

Tatausführung eine schwarze Sturmhaube trug, wird durch den

Geschädigten und weiteren Zeugen wie folgt beschrieben:

– ca. 25 Jahre

– ca. 180 cm

– schlank, dünne, schlaksige Figur

– schmales Gesicht

– südländische Erscheinungsbild

– schwarze Kappe

– schwarz gekleidet

– etwas Rotes im Kragenbereich

Der Geschädigte litt im Anschluss selbst etwas unter den

Einwirkungen des Reizstoffes, blieb aber ansonsten unverletzt und

musste nicht ärztlich versorgt werden. Zeugen melden sich bitte bei

der Polizeiwache Langenfeld unter 02173 / 9594-6310 oder jeder

anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.