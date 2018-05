LPI-EF: Schlägerei auf dem Anger – Zeugen gesucht

Erfurt (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf

dem Anger (Höhe der dortigen Targobank) in Erfurt ein Schlägerei mit

5 Personen. Hierbei sollen vier männliche Personen auf einen 22 Jahre

alten Mann eingeschlagen und getreten haben. Der 22 Jährige wurde

dabei am Kopf verletzt und musste in der Folge in einem Erfurter

Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Durch den Inspektionsdienst

Nord wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter Tel.

0361/78400 entgegen. (AK)

