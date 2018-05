FW-BN: Brand im Anbau einer Lagerhalle

Bonn (ots) –

Am 11.05.2018 gegen 20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Sankt

Augustin und Bonn zu einem Lagerhallenbrand in den Heckenweg

alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der ca. 40m²

große Anbau einer Lagerhalle in voller Ausdehnung. Drei Trupps, davon

zwei unter Atemschutz, begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung.

Durch den Einsatz von mehreren Strahlrohen wurde die Lage schnell

unter Kontrolle gebracht. Eine Ausdehnung an die angrenzende

Lagerhalle konnte verhindert werden. Die Aufräum- und

Nachlöscharbeiten endeten um 22 Uhr. Im Einsatz waren Kräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, der Freiwilligen sowie

Berufsfeuerwehr Bonn und des Rettungsdienstes.

